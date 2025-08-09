Abandonan el Paseo del Río; luce como muladar

Zaragoza, Coah. – Mientras el alcalde Evelio Vara destina recursos públicos a la adquisición de vehículos que, según ciudadanos, ni siquiera sirven para trabajos pesados, el Paseo del Río —un espacio que alguna vez fue motivo de orgullo para el municipio— permanece en completo abandono.

Vecinos indignados compartieron imágenes que evidencian la acumulación de basura, maleza crecida y agua estancada en el cauce del río, lo que ha convertido el lugar en un foco de infección y criadero de mosquitos. Denuncian que este sitio representa un riesgo para la salud pública, especialmente ante la amenaza de enfermedades como el dengue.

Regidores de la actual administración prometieron mantener este espacio recreativo en buen estado; sin embargo, ciudadanos aseguran que solo acudieron una vez para tomarse la foto junto al alcalde, y nunca regresaron.

Ante la falta de atención, las familias que solían caminar y convivir en el Paseo del Río han optado por alejarse, ya que el lugar hoy genera más preocupación que esparcimiento. Habitantes exigen una respuesta inmediata y recuerdan que solo cuando las omisiones del gobierno se exhiben públicamente, la presidencia actúa.