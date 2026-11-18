NAVA, Coahuila - Un choque entre una camioneta Chevrolet que remolcaba una tráilera y un automóvil Volkswagen se registró la mañana de este miércoles en el acceso a la Unidad Deportiva de Nava.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta intentaba ingresar a las instalaciones cuando fue impactada por el automóvil. El percance llamó la atención de comerciantes y personas que transitaban por el sector.

Ambas unidades presentaron daños materiales, aunque no se cuenta con una evaluación oficial sobre su magnitud ni se han establecido las circunstancias exactas en que ocurrió la colisión.

Hasta el momento, tampoco se ha confirmado si alguna de las personas involucradas requirió atención médica, por lo que se espera que las autoridades den a conocer el saldo del accidente.