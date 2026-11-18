NAVA, Coahuila - Con sombreros y entusiasmo, niñas y niños del Jardín de Niños Estefanía Castañeda participaron en su tradicional ensombreramiento, una actividad realizada en el marco del 116 aniversario de la Revolución Mexicana.

Celebración de la Revolución Mexicana

La celebración permitió a los pequeños acercarse a uno de los episodios más importantes de la historia del país mediante una dinámica que combinó aprendizaje, convivencia y el rescate de las tradiciones mexicanas.

Docentes y padres de familia acompañaron a los alumnos durante la jornada, en la que los menores representaron elementos relacionados con la época revolucionaria.

Involucramiento Familiar en la Educación

Este tipo de actividades también permite involucrar a las familias en la formación de los estudiantes y transmitir a las nuevas generaciones el conocimiento de la historia y las costumbres de México.