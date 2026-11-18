VILLA UNIÓN, Coahuila - La Asociación Ganadera Local de Villa UniÓN recibió un remolque ganadero como parte de los apoyos destinados al fortalecimiento de las actividades del campo y del sector pecuario en Coahuila.

Entrega del Remolque Ganadero

La entrega estuvo a cargo del secretario de Desarrollo Rural del Estado, JesÚS MarÍA Montemayor Garza, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, durante una visita a las instalaciones de la organización, donde también estuvieron presentes autoridades municipales y representantes de los productores.

Beneficios para los Ganaderos

El equipo permitirá facilitar las labores de los ganaderos, particularmente en el manejo y traslado de animales, al proporcionar una herramienta para las actividades cotidianas del sector.

Este apoyo forma parte de las acciones estatales dirigidas a las organizaciones rurales, con el propósito de fortalecer las condiciones de trabajo de los productores pecuarios de la región.