NAVA, Coahuila - Dos nuevas patrullas fueron entregadas para reforzar las labores de vigilancia y atención a los reportes ciudadanos en Nava, como parte del equipamiento destinado a las corporaciones de Seguridad Pública de los municipios de Coahuila.

Las unidades fueron entregadas en Saltillo por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, como parte del respaldo estatal a las acciones de seguridad en la entidad.

Con la incorporación de estos vehículos se busca ampliar la cobertura de los recorridos preventivos en las colonias y facilitar la movilidad de los elementos para atender los llamados de la población.

Para los habitantes, contar con más unidades representa una herramienta adicional para las tareas de vigilancia; sin embargo, los resultados también dependerán de que se mantengan los recorridos y se brinde atención oportuna a los reportes ciudadanos.