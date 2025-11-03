El Alcalde Carlos Villarreal Pérez lidera ceremonia cívica en Jardín de Niños Guadalupe Gómez Márquez

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó el lunes cívico en el Jardín de Niños Guadalupe Gómez Márquez, ubicado en el Fraccionamiento Francisco I. Madero, donde convivió con alumnos, docentes y padres de familia.

Acompañado por funcionarios del Ayuntamiento, el edil agradeció la invitación de la directora del plantel, profesora Leonor Aidé Sepúlveda Ramírez, así como del personal educativo y los padres de familia, destacando el esfuerzo conjunto que realizan para fortalecer la educación en Monclova.

Durante la ceremonia, se llevaron a cabo los honores a la bandera y el canto del Himno Nacional, en un ambiente de civismo y participación infantil.

En su mensaje, el alcalde refrendó su compromiso con la educación, señalando que continuará trabajando de la mano con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para seguir impulsando programas y acciones que contribuyan al desarrollo de las familias de Monclova.

“La educación es la base del futuro de nuestra ciudad, y seguiremos haciendo equipo con las escuelas para que nuestras niñas y niños crezcan con valores y oportunidades”, expresó Villarreal Pérez.