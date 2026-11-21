Ignora señalamiento de alto y provoca accidente en Nava
Un choque en el cruce de Tepic y Juárez dejó daños en vehículos y una barda, aunque no hubo lesionados.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
NAVA, Coahuila - Un accidente vial registrado la mañana de este sábado en la colonia Centro dejó daños materiales en dos vehículos, un señalamiento de alto y la barda de un domicilio particular.
Causas del Accidente
El percance ocurrió en el cruce de las calles Tepic y Juárez, luego de que uno de los conductores presuntamente no respetara el señalamiento de alto, lo que provocó la colisión.
Aunque no se reportaron personas lesionadas, el impacto también ocasionó daños a la infraestructura vial y a una propiedad particular. La responsabilidad deberá determinarse conforme a las circunstancias del accidente.
Consecuencias y Responsabilidad
El hecho pone nuevamente sobre la mesa la importancia de respetar los señalamientos de tránsito, particularmente en los cruces donde una omisión puede poner en riesgo a otros automovilistas y peatones.