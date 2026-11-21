Cabalgata reúne a familias por el 97 aniversario del ejido Los Charcos
Habitantes y jinetes se unieron al recorrido que da inicio a los festejos de una comunidad que preserva sus tradiciones.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
VILLA UNIÓN, Coahuila - Con una cabalgata, habitantes del ejido Los Charcos iniciaron los festejos por el 97 aniversario de su comunidad, en un recorrido que reunió a familias, amigos y jinetes.
Personas de distintas generaciones participaron en esta actividad, que representa una oportunidad para reencontrarse y mantener vivas las tradiciones que forman parte de la identidad de las comunidades rurales.
La celebración también permitió recordar la historia del ejido y las raíces de sus habitantes, quienes mantienen estas costumbres como parte de su vida comunitaria.
Un Encuentro Familiar y Comunitario
Con esta cabalgata comenzaron las actividades conmemorativas por el aniversario de Los Charcos, una fecha que reúne a sus habitantes en torno a la historia y el sentido de pertenencia a su comunidad.