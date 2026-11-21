VILLA UNIÓN, Coahuila - Con una cabalgata, habitantes del ejido Los Charcos iniciaron los festejos por el 97 aniversario de su comunidad, en un recorrido que reunió a familias, amigos y jinetes.

Personas de distintas generaciones participaron en esta actividad, que representa una oportunidad para reencontrarse y mantener vivas las tradiciones que forman parte de la identidad de las comunidades rurales.

La celebración también permitió recordar la historia del ejido y las raíces de sus habitantes, quienes mantienen estas costumbres como parte de su vida comunitaria.

Un Encuentro Familiar y Comunitario

Con esta cabalgata comenzaron las actividades conmemorativas por el aniversario de Los Charcos, una fecha que reúne a sus habitantes en torno a la historia y el sentido de pertenencia a su comunidad.