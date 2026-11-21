ZARAGOZA, Coahuila - Con atuendos charros y orgullo por las tradiciones mexicanas, estudiantes del CBTA 210 participaron en el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, donde su contingente llamó la atención de las familias que presenciaron el recorrido.

Participación del CBTA 210 en el Desfile

El grupo pertenece al Club de Charrería del plantel y estuvo coordinado por el profesor José Alfredo García de Luna, quien acompañó a los jóvenes durante su participación en las actividades por el 116 aniversario del inicio del movimiento revolucionario.

La presentación fue resultado de varias semanas de preparación y ensayos, proceso en el que los estudiantes mantuvieron su compromiso, pese a las lluvias y las bajas temperaturas. También contaron con el respaldo de sus padres de familia.

Compromiso y Preparación de los Estudiantes

Con su participación, los jóvenes compartieron una expresión de la cultura mexicana y contribuyeron a mantener viva la tradición de la charrería entre las nuevas generaciones.