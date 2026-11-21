ALLENDE, Coahuila - Un momento de riesgo se registró durante el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, cuando una camioneta estuvo a punto de arrollar a un contingente de estudiantes que realizaba su participación en el recorrido.

El incidente generó preocupación entre las familias y asistentes, debido a que los alumnos se encontraban en plena presentación cuando el vehículo se aproximó y puso en riesgo su integridad.

Reacciones de los ciudadanos

Tras lo ocurrido, ciudadanos cuestionaron la organización del evento y las medidas de seguridad implementadas para proteger a los participantes. Señalaron que los contingentes escolares deben contar con condiciones que les permitan realizar sus actividades sin exponerse al tránsito vehicular.

Solicitudes de mejora en la seguridad

También solicitaron una explicación sobre las circunstancias del incidente y una revisión del operativo para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

Hasta el momento no se han precisado las causas de lo ocurrido ni se ha confirmado si hubo personas lesionadas.