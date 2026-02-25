Carlos Villarreal refuerza la seguridad pública en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó el pase de lista en la corporación de Seguridad Pública, con el objetivo de fortalecer las acciones operativas y mantener la cercanía con los elementos municipales.

Acompañado por el director de Seguridad Pública, Gabriel Santos, así como por encargados de distintas áreas del departamento y funcionarios del Ayuntamiento, el alcalde destacó la importancia de continuar consolidando lo que consideró el activo más valioso del estado: la seguridad.

Durante su mensaje, Villarreal Pérez subrayó que el Modelo Coahuila de Seguridad que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas se ha convertido en un referente nacional, gracias a la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno y los resultados que diariamente se trabajan en beneficio de la ciudadanía.

"El objetivo es seguir fortaleciendo lo más valioso que tenemos en Coahuila, que es la seguridad. No se dio por casualidad, se dio por un trabajo coordinado de todas las corporaciones y una gran parte recae en cada uno de ustedes", expresó ante los elementos formados.

El edil señaló que los avances en la materia son producto del esfuerzo conjunto y de la coordinación constante entre instituciones.

Añadió que, a diferencia de lo que se ha vivido en otros estados del país, en Coahuila se ha logrado construir un entorno de mayor estabilidad gracias al trabajo en equipo.

Resaltó además que la coordinación es la palabra clave en la estrategia estatal, en la participación activa de la ciudadanía y la iniciativa privada, quienes confían en las instituciones encargadas de velar por la seguridad.

Finalmente, el alcalde agradeció a los elementos su labor diaria y reiteró el compromiso de su administración de continuar invirtiendo en equipamiento, capacitación y estrategias que permitan preservar la tranquilidad de las familias de Monclova.