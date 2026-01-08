Contactanos
Coahuila

Accidente vial en Zaragoza: Mayra Flores impacta camioneta

Las autoridades exhortan a los conductores a respetar las señales de tránsito para evitar accidentes similares.

Por Staff / La Voz - 08 enero, 2026 - 04:06 p.m.
      Zaragoza, Coah.– Un accidente vial se registró este día en el cruce de las calles Lilas y Justo Sierra, donde una motocicleta color blanco con negro, conducida por Mayra Flores, impactó contra la puerta lateral de una camioneta Ford Explorer al intentar rebasarla sobre dicha vialidad.

      ¿Cómo ocurrió el accidente?

      La camioneta era conducida por Alejandra Medrano. Tras el percance, al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública, quienes realizaron el levantamiento correspondiente y tomaron conocimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades.

      Detalles del incidente

      Autoridades informaron que el accidente dejó únicamente daños materiales, sin personas lesionadas de gravedad, además de exhortar a conductores a respetar las señales de tránsito y extremar precauciones para prevenir hechos similares.

