Oscar Ríos Ramírez reafirma su compromiso con la educación en San Juan de Sabinas

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- En el marco del arranque del nuevo año, el alcalde del Municipio de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, reafirmó su compromiso con el sector educativo del municipio, asegurando que continuará con el apoyo a las instituciones escolares tal como lo hizo durante su primer año de gobierno en 2025.

El alcalde Oscar Ríos Ramírez se reunió con docentes en la Escuela Primaria ´Gral. Miguel Ramos Arizpe´ para compartir la Rosca de Reyes.

Durante una visita a la Escuela Primaria "Gral. Miguel Ramos Arizpe", el edil convivió con el personal docente en un ambiente de camaradería, agradeciendo la invitación para compartir la tradicional Rosca de Reyes. El encuentro se dio tras la realización de los cursos de actualización que los maestros toman previo al regreso a clases.

"El mensaje que les transmití es seguir unidos, pues es sumamente importante la unidad, y tenemos el compromiso de seguir apoyando a los niños y niñas de todas las escuelas", expresó Ríos Ramírez, destacando la importancia de mantener una relación cercana y colaborativa con el magisterio.

Ríos Ramírez anunció la entrega de obsequios como relojes inteligentes y tabletas para el Día del Niño.

Como parte de las acciones previstas para este 2026, el alcalde anunció que ya se están adquiriendo los materiales para celebrar en grande el Día del Niño.

Entre los obsequios que se entregarán a los estudiantes se encuentran relojes inteligentes, tabletas y teléfonos celulares, con el objetivo de reconocer y motivar a la niñez.

Se implementará un programa especial para premiar a los alumnos más destacados en San Juan de Sabinas.

Además, adelantó que, se implementará un programa especial en las escuelas para premiar a los alumnos más destacados, reforzando así el compromiso de su administración con la excelencia académica y el bienestar de la comunidad escolar.