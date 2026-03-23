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Coahuila

Festival Mundial del Agua en Muzquiz transcurrió sin incidentes

El Festival Grupero fue uno de los momentos más esperados, con una asistencia masiva y un ambiente ejemplar.

Por Staff / La Voz - 23 marzo, 2026 - 04:25 p.m.
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      MUZQUIZ, COAH.- El Festival Mundial del Agua se desarrolló en un ambiente de tranquilidad y seguridad, dejando como resultado un saldo blanco, informó el director de Protección Civil Municipal, ingeniero Víctor Guajardo Loo.

      Desde las primeras horas del domingo, alrededor de las 08:00 horas, se desplegaron dispositivos de seguridad y cuerpos de emergencia para garantizar el bienestar de los asistentes durante la carrera pedestre 6K y toda la serie de actividades deportivas realizadas en el Parque Recreativo La Cascada.

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      La jornada transcurrió sin incidentes, incluso durante el esperado Festival Grupero, donde más de 5 mil personas disfrutaron de manera gratuita los espectáculos programados, la ciudadanía se comportó de manera ejemplar", destacó Guajardo Loo.

      Finalmente, los elementos de Protección Civil Municipal permanecieron en el lugar hasta que se retiró la última persona, asegurando que el evento concluyera de forma ordenada y segura.

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