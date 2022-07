Acercan pláticas de salud sexual

NAVA, COAH. - Contando con la participación de practicantes de la institución educativa misión cultural 169 Morelos-Nava, personal de enfermería del Centro de Salud Nava, acudieron al centro comercial el mirador para otorgar información a la ciudadanía acerca de los métodos anticonceptivos.

El jefe de enfermería Jorge Rivera Medina, indicó que estas acciones respaldadas por la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo, son con la finalidad de informar a la ciudadanía acerca de estos métodos, los cuales el Centro de Salud cuenta de manera gratuita.

"Es importante que los jóvenes, padres de familia y ciudadanía en general, sepan que contamos con estos métodos anticonceptivos, que sepan de que no solamente algunos los protege de embarazos no deseados, si no que de enfermedades de transmisión sexual", declaró.

El Centro de Salud está abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en las instalaciones cuentan con métodos anticonceptivos como, condones para hombres y mujeres, pastillas anticonceptivas, el diu y pastillas del día siguiente.