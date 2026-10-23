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Coahuila

Cumple el CBTIS 54, 53 años de formar jóvenes

El CBTIS 54 continúa su labor educativa con actividades académicas y deportivas, además de su participación comunitaria.

Por Ángel García - 23 octubre, 2026 - 02:56 p.m.
El CBTIS 54 celebra 53 años de trayectoria educativa en Ciudad Acuña.
El CBTIS 54 celebra 53 años de trayectoria educativa en Ciudad Acuña.
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 54 celebra su 53 aniversario como una de las instituciones de educación media superior con mayor antigüedad en Ciudad Acuña.

      Trayectoria y Compromiso Educativo

      A lo largo de su trayectoria, el plantel ha mantenido su labor de formación académica para los jóvenes de la localidad y continúa impulsando la educación mediante sus distintas especialidades.

      Aunque pertenece al sistema educativo federal, la institución también desarrolla actividades vinculadas con la comunidad.

      Actividades Complementarias para Estudiantes

      Además de su labor académica, el CBTIS 54 promueve actividades deportivas y extracurriculares que complementan la formación de sus estudiantes.

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