Cumple el CBTIS 54, 53 años de formar jóvenes

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 54 celebra su 53 aniversario como una de las instituciones de educación media superior con mayor antigüedad en Ciudad Acuña.

Trayectoria y Compromiso Educativo

A lo largo de su trayectoria, el plantel ha mantenido su labor de formación académica para los jóvenes de la localidad y continúa impulsando la educación mediante sus distintas especialidades.

Aunque pertenece al sistema educativo federal, la institución también desarrolla actividades vinculadas con la comunidad.

Actividades Complementarias para Estudiantes

Además de su labor académica, el CBTIS 54 promueve actividades deportivas y extracurriculares que complementan la formación de sus estudiantes.