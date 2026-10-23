Llega Korean Camp México 2026 a Nava con actividades gratuitas

NAVA, Coahuila - Jóvenes y adultos mayores de 12 años podrán acercarse a la cultura coreana sin salir de Nava con la llegada del Korean Camp México 2026, una actividad gratuita que ofrecerá dos días de aprendizaje y convivencia.

El campamento se realizará el 6 y 7 de noviembre, de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en la Unidad Deportiva Juan Martínez "Pachín".

Los asistentes podrán participar en actividades relacionadas con la cultura de Corea del Sur y compartir esta experiencia con otras personas interesadas en el tema.

Para participar, es necesario registrarse previamente en las oficinas del DIF Municipal, ya que se busca asegurar un lugar para los asistentes.

La actividad ofrece una alternativa cultural gratuita para quienes quieran conocer nuevas costumbres y aprovechar su tiempo libre en la comunidad.