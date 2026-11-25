Niñas, niños y jóvenes participaron en actividades de prevención y seguridad, mediante dinámicas y pláticas enfocadas en el cuidado personal, el respeto y la identificación de situaciones de riesgo.

Actividades de Prevención y Seguridad

Los encuentros incluyeron espacios de diálogo y convivencia en los que los estudiantes pudieron interactuar y conocer herramientas para reconocer posibles riesgos, así como identificar a quién acudir en caso de necesitar ayuda.

La intención de estas actividades es fortalecer la confianza entre los menores y su entorno, además de promover una cultura de prevención en la que también participen las familias y las escuelas.

Fortaleciendo la Confianza en el Entorno

El acercamiento de estos temas busca que la seguridad y el bienestar de niñas, niños y jóvenes sean parte de la convivencia cotidiana dentro y fuera de los planteles educativos.