Coahuila

Invitan al GMMA CAMP con actividades culturales y recreativas en Nava

GMMA CAMP promueve la convivencia familiar con actividades de canto, baile y talleres de K-Pop en enero.

Por Alberto Ibarra Riojas - 31 diciembre, 2025 - 10:27 a.m.
Invitan al GMMA CAMP con actividades culturales y recreativas en Nava
      Nava, Coah.– La comunidad está invitada a participar en el GMMA CAMP, que se llevará a cabo los días 7 y 8 de enero en la Unidad Juan Martínez Pachín, con actividades gratuitas enfocadas en la convivencia, la cultura y el sano esparcimiento.

      Durante este encuentro, integrantes del GMMA compartirán con las y los asistentes diversas actividades recreativas y culturales, como canto, baile y talleres de K-Pop, generando espacios de expresión y aprendizaje para distintos sectores de la población.

      El GMMA CAMP se llevará a cabo en enero

      El miércoles 7 de enero, las actividades estarán dirigidas a jóvenes y adolescentes, mientras que el jueves 8 de enero se abrirá la participación a niños y adultos, con dinámicas pensadas específicamente para cada grupo de edad.

      Un evento para fortalecer la convivencia familiar

      El GMMA CAMP se presenta como una alternativa ciudadana para fortalecer la convivencia familiar y comunitaria, ofreciendo dos días llenos de diversión, aprendizaje y participación abierta para todas y todos.

