Invitan al GMMA CAMP con actividades culturales y recreativas en Nava

Nava, Coah.– La comunidad está invitada a participar en el GMMA CAMP, que se llevará a cabo los días 7 y 8 de enero en la Unidad Juan Martínez Pachín, con actividades gratuitas enfocadas en la convivencia, la cultura y el sano esparcimiento.

Durante este encuentro, integrantes del GMMA compartirán con las y los asistentes diversas actividades recreativas y culturales, como canto, baile y talleres de K-Pop, generando espacios de expresión y aprendizaje para distintos sectores de la población.

El GMMA CAMP se llevará a cabo en enero

El miércoles 7 de enero, las actividades estarán dirigidas a jóvenes y adolescentes, mientras que el jueves 8 de enero se abrirá la participación a niños y adultos, con dinámicas pensadas específicamente para cada grupo de edad.

Un evento para fortalecer la convivencia familiar

El GMMA CAMP se presenta como una alternativa ciudadana para fortalecer la convivencia familiar y comunitaria, ofreciendo dos días llenos de diversión, aprendizaje y participación abierta para todas y todos.