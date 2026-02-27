Contactanos
Coahuila

CBTis 239 y Tecnológico de Piedras Negras sellan alianza histórica

Estudiantes de Nava tendrán pase directo y descuentos especiales para cursar nivel profesional.

Por Alberto Ibarra Riojas - 27 febrero, 2026 - 10:48 a.m.
      Nava, Coah.— Con el objetivo de fortalecer la educación media superior y superior en la región de los Cinco Manantiales, el CBTis 239 y el Instituto Tecnológico de Piedras Negras firmaron un acuerdo general de colaboración que permitirá a las y los estudiantes acceder a pase directo a nivel profesional.

      Beneficios del acuerdo

      El acuerdo establece beneficios importantes para la comunidad estudiantil, entre ellos el pase directo a cualquiera de las carreras que ofrece el Tecnológico, 50 por ciento de descuento en la ficha de nuevo ingreso y 50 por ciento de descuento en la inscripción al primer semestre.

      Compromiso educativo

      Con esta alianza, ambas instituciones refrendan su compromiso de impulsar mayores oportunidades educativas y facilitar la continuidad académica de las y los jóvenes de Nava y municipios cercanos.

