CBTis 239 y Tecnológico de Piedras Negras sellan alianza histórica

Nava, Coah.— Con el objetivo de fortalecer la educación media superior y superior en la región de los Cinco Manantiales, el CBTis 239 y el Instituto Tecnológico de Piedras Negras firmaron un acuerdo general de colaboración que permitirá a las y los estudiantes acceder a pase directo a nivel profesional.

Beneficios del acuerdo

El acuerdo establece beneficios importantes para la comunidad estudiantil, entre ellos el pase directo a cualquiera de las carreras que ofrece el Tecnológico, 50 por ciento de descuento en la ficha de nuevo ingreso y 50 por ciento de descuento en la inscripción al primer semestre.

Compromiso educativo

Con esta alianza, ambas instituciones refrendan su compromiso de impulsar mayores oportunidades educativas y facilitar la continuidad académica de las y los jóvenes de Nava y municipios cercanos.