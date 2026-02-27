Verificarán con dron que no haya más cocodrilos en presa Palo Blanco

Ramos Arizpe, Coahuila.-

Antes de permitir nuevamente el ingreso de visitantes a la presa Palo Blanco, autoridades estatales realizarán una nueva inspección aérea con apoyo de un dron equipado con sensor térmico, a fin de descartar la presencia de otro cocodrilo en la zona.

Luego de la captura del ejemplar localizado días atrás, especialistas y personal de distintas dependencias efectuaron recorridos en el área sin detectar, de manera visual, la existencia de un segundo reptil. Sin embargo, como medida preventiva y ante la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa, se determinó reforzar la revisión con tecnología que permita mayor precisión.

Acciones de la autoridad

Ramiro Durán, subsecretario de Protección Civil del Estado, explicó que la búsqueda continúa y que el objetivo es brindar certeza a la población sobre la seguridad del sitio, especialmente por la alta afluencia que suele registrarse en temporadas de descanso.

Indicó que el dron con sensores térmicos ayudará a identificar cualquier rastro de calor que pudiera corresponder a otro animal en el embalse o sus alrededores, lo que permitirá confirmar o descartar definitivamente su presencia.

Detalles confirmados

Por el momento, la presa permanecerá cerrada tanto para visitantes como para pescadores deportivos. La reapertura dependerá de los resultados que arrojen los nuevos análisis y de que se tenga plena seguridad de que no existe ningún otro reptil en el lugar.

Las autoridades reiteraron que la prioridad es salvaguardar la integridad de quienes acuden a este espacio recreativo del municipio.