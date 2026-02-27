Con un hueso de mango salvan a niño de fallecer asfixiad0

MONCLOVA, COAH.— Momentos de angustia vivió una familia la noche de este jueves, luego que un niño de apenas tres años de edad estuvo a punto de morir asfixiado tras atorarse en la tráquea el hueso de un mango, situación que obligó a elementos de Tránsito Municipal a intervenir de inmediato para escoltar el vehículo familiar hasta el hospital de la Cruz Roja Mexicana.

Los hechos se registraron minutos antes de las 21:00 horas, cuando oficiales que patrullaban el cruce de la calle Jiménez y el bulevar San José fueron interceptados por la conductora de un automóvil blanco, quien, desesperada y a gritos, les pidió ayuda al explicar que su hijo no podía respirar.

Al percatarse de la gravedad del caso, los agentes encendieron códigos y sirena, abriendo paso entre el tráfico para despejar la vialidad y permitir que el vehículo avanzara a toda velocidad rumbo al hospital. El menor presentaba serias dificultades para respirar, lo que convertía cada segundo en crucial.

Acciones de la autoridad

En cuestión de minutos, la escolta llegó a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, donde la madre descendió apresuradamente cargando al pequeño, identificado como Javier N., quien fue ingresado de inmediato al área de urgencias para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con la abuela del menor, identificada como Andrea, la familia se encontraba comiendo mangos cuando, de forma accidental, el niño se llevó a la boca el hueso de la fruta y este se atoró en su garganta, impidiéndole respirar con normalidad y provocando el pánico entre los presentes.

También lee: Eliud Aguirre reporta cuatro casos de sarampión en Torreón

Detalles confirmados

Gracias a la rápida intervención de los oficiales y la oportuna atención de los enfermeros y médicos, el menor logró ser estabilizado, quedando fuera de peligro. El incidente terminó en un enorme susto para la familia, que reconoció la pronta reacción de las autoridades para salvar la vida del pequeño.