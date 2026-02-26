Regidora Glenda Suárez se prepara para el proceso electoral en Coahuila

Lista para lo que determine mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, dijo la regidora de Educación, Arte y Cultura, Glenda Suárez, de la fracción PRI, tras solicitar licencia para separarse de su cargo durante sesión de Cabildo, con la intención de estar disponible ante el próximo proceso electoral a Diputados Locales.

Dispuesta a lo que venga con mucho gusto y todo el corazón y estar disponible si mi fracción del Partido Revolucionario Institucional tiene algo para mí, yo estaré puesta, expresó la edil al referirse a su decisión.

Explicó que su separación del cargo obedece a los tiempos que marca el proceso electoral, por lo que consideró necesario cumplir con las formalidades y protocolos correspondientes en caso de ser invitada a asumir otra responsabilidad dentro de su partido.

Las aspiraciones de quienes estamos en el servicio público siempre son para tener mayores espacios de apoyo a la ciudadanía; a veces vamos en fórmula, a veces solos y acompañados de un grupo. Estaré dispuesta y con gusto para atender y apoyar los proyectos que tenga mi partido, el PRI, señaló en entrevista.

Suárez informó que presentó el oficio correspondiente ante el secretario del Ayuntamiento para que sea remitido al Congreso del Estado de Coahuila, órgano legislativo encargado de emitir la respuesta formal a su petición.

La licencia solicitada comprende del 26 de febrero al 15 de junio y será sin goce de sueldo. En su lugar quedará la suplente Arely Campos, con quien se realizará el proceso de entrega-recepción de las actividades pendientes en el departamento.

Finalmente, la regidora destacó que se aproxima un mes importante en materia cultural y artística en el municipio, y confió en que su suplente dará continuidad y difusión a las actividades programadas desde el área de Educación, Arte y Cultura.