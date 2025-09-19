Acusan a alcalde de Allende de dar Grito en estado inconveniente

Allende, Coah. – Regidores de minoría reprobaron la conducta del alcalde Ricardo Treviño Guevara durante la ceremonia del Grito de Independencia, al señalar que se presentó en aparente estado inconveniente y con olor a bebidas embriagantes, situación que generó molestia e indignación entre los asistentes.

En redes sociales circulan grabaciones de la transmisión oficial del evento, donde se observa al alcalde equivocarse en la arenga, mostrando dificultad para hablar y mantenerse en pie. Dichas imágenes fueron tomadas como prueba por los regidores inconformes, quienes insistieron en que no se trató de un rumor, sino de un hecho público y documentado.

Los ediles afirmaron que lo ocurrido representa una falta de respeto hacia la ciudadanía y un reflejo de la poca seriedad con que se conduce la actual administración 2025-2027. "No es la primera vez que vemos irregularidades, pero lo que pasó el 15 de septiembre no debe repetirse jamás, porque el pueblo merece respeto", expresaron en un pronunciamiento.

Para muchos allendenses, lo sucedido empañó lo que debía ser una noche de celebración y unidad. El malestar creció tras difundirse los videos donde, frente a miles de personas, el alcalde dio un ejemplo negativo en uno de los actos cívicos más importantes del país.