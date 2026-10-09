Adultas mayores comparten saberes y fortalecen la convivencia en Nava

Integrantes del grupo de Adulto Mayor Edad de Oro participaron en una reunión de convivencia en la que compartieron experiencias, practicaron el bordado y disfrutaron de actividades recreativas que les permitieron salir de la rutina y fortalecer sus relaciones sociales.

Actividades de Bordado y Aprendizaje

Durante el encuentro, las asistentes realizaron trabajos de bordado e intercambiaron conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de los años. La jornada también incluyó una charla sobre temas de interés para las mujeres, así como un juego de lotería que propició momentos de diversión y compañerismo.

Fortalecimiento de Vínculos Sociales

Este tipo de actividades representa una oportunidad para que las adultas mayores se mantengan activas, compartan sus experiencias y fortalezcan sus vínculos con personas de su misma generación. Además, estos espacios contribuyen al bienestar emocional y social mediante la convivencia y el aprendizaje compartido.