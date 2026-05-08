Contactanos
Coahuila

Adultos mayores de Nava destacan en Juegos Regionales y avanzan a etapa estatal

La señora Juanita Bocanegra obtuvo el primer lugar en tejido y representará al municipio en la competencia estatal que se realizará en Torreón.

Por Alberto Ibarra Riojas - 08 mayo, 2026 - 03:17 p.m.
Adultos mayores de Nava destacan en Juegos Regionales y avanzan a etapa estatal
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NAVA, COAH.- Adultos mayores del municipio participaron en los Juegos Regionales del Adulto Mayor, donde compartieron su talento y entusiasmo en disciplinas como tejido, bordado, macramé y manualidades, además de integrarse a distintas actividades culturales.

      Durante la jornada también se realizaron presentaciones artísticas y de danza, en las que participaron grupos comunitarios que promovieron la convivencia y el fortalecimiento de las tradiciones entre las y los asistentes al evento regional.

      Placeholder

      Resultados destacados en el evento

      Uno de los resultados más destacados fue el obtenido por la señora Juanita Bocanegra, integrante del grupo Hilitos de Oro de la colonia Bosque, quien consiguió el primer lugar en la categoría de tejido y avanzó a la etapa estatal que se realizará en Torreón.

      Placeholder

      Reconocimiento a la creatividad de los adultos mayores

      El encuentro permitió reconocer el esfuerzo y la creatividad de las personas adultas mayores, quienes continúan participando activamente en actividades culturales y recreativas dentro de la comunidad.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados