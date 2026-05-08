Adultos mayores de Nava destacan en Juegos Regionales y avanzan a etapa estatal

NAVA, COAH.- Adultos mayores del municipio participaron en los Juegos Regionales del Adulto Mayor, donde compartieron su talento y entusiasmo en disciplinas como tejido, bordado, macramé y manualidades, además de integrarse a distintas actividades culturales.

Durante la jornada también se realizaron presentaciones artísticas y de danza, en las que participaron grupos comunitarios que promovieron la convivencia y el fortalecimiento de las tradiciones entre las y los asistentes al evento regional.

Resultados destacados en el evento

Uno de los resultados más destacados fue el obtenido por la señora Juanita Bocanegra, integrante del grupo Hilitos de Oro de la colonia Bosque, quien consiguió el primer lugar en la categoría de tejido y avanzó a la etapa estatal que se realizará en Torreón.

Reconocimiento a la creatividad de los adultos mayores

El encuentro permitió reconocer el esfuerzo y la creatividad de las personas adultas mayores, quienes continúan participando activamente en actividades culturales y recreativas dentro de la comunidad.