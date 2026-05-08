Bomberos de Allende promueven cultura de prevención en kínder Leona Vicario

ALLENDE, COAH.- Personal del departamento de Bomberos de Allende impartió una plática de primeros auxilios básicos en el Jardín de Niños Leona Vicario, con el objetivo de fomentar la prevención de accidentes y orientar a la comunidad educativa sobre cómo actuar ante una emergencia.

José Raúl Garza Tron, titular del departamento, informó que en la actividad participaron la oficial Mara Silvana Cruz, la oficial Galilea y el capitán Orlando, quienes realizaron una exposición mediante gráficas y explicaciones verbales dirigidas a alumnos, docentes y padres de familia.

La plática fue dirigida a alumnos, docentes y padres de familia del Jardín de Niños.

Durante la plática se brindaron recomendaciones para evitar accidentes en el hogar y aplicar primeros auxilios mientras arriba el personal de emergencia, promoviendo además la importancia de actuar de manera adecuada ante situaciones de riesgo.

José Raúl Garza destacó la importancia de actuar adecuadamente en emergencias.

El director de Bomberos agradeció la invitación realizada por la directora del plantel, María Teresa Castillo Galindo, y reiteró el compromiso de la corporación de continuar llevando acciones preventivas a las instituciones educativas del municipio.