Clínica Dafel rechaza acusaciones de fuga en Frontera

Clínica Dafel rechaza acusaciones y señala intento de extorsión tras fuga de interno

Luego de las acusaciones por la presunta fuga de un joven de la clínica de rehabilitación Dafel, ubicada en la zona centro de Frontera, el representante legal del centro, César García Diosdado, aseguró que la situación fue malinterpretada y negó que existan condiciones de maltrato dentro del lugar.

El abogado explicó que el joven ya tenía varios días manifestando su intención de abandonar la clínica, argumentando que quería salir para cuidar de sus padres, además de presentar problemas de conducta e ingobernabilidad que complicaban su permanencia en rehabilitación.

Detalló que la madre del paciente, inconforme con la situación, señaló que durante la primera semana no tuvo contacto con su hijo; sin embargo, aclaró que fue ella misma quien, a través de una compañera abogada, solicitó el apoyo para su ingreso.

"Ella a través de una compañera abogada solicitó el apoyo y gracias a eso se le brindó la condonación de traslado e inscripción, pagó solo una semana de rehabilitación", explicó.

César García señaló que durante el día de visita, el joven presentó una crisis emocional relacionada con conflictos familiares e infidelidades entre sus padres, lo que provocó mayor inquietud y posteriormente su salida del lugar.

Explicó que la fuga ocurrió por un espacio reducido que representaba un punto ciego dentro de las instalaciones, situación que ya fue corregida para evitar nuevos incidentes.

Asimismo, subrayó que Dafel no es un centro penitenciario ni un reclusorio, sino una clínica de rehabilitación con personal profesional certificado.

"No se trata de un centro penitenciario o de un reclusorio, es una clínica de rehabilitación manejada por profesionales de la salud con títulos y cédulas, enfermeros, doctores, psicólogos, nutriólogos, abogados y hasta actividades como clases de baile", afirmó.

Sobre las acusaciones posteriores, sostuvo que tras escapar, el joven participó en una riña donde resultó lesionado con un arma punzocortante, y debido a su situación económica, la clínica incluso le brindó apoyo jurídico.

"Debido a un homicidio de otro anexo todo el mundo quiere echar agua a su molino; cuando este chico escapa va y participa en una riña donde salió lesionado con un arma punzocortante y debido a su situación económica se le brindó apoyo jurídico", declaró.

Finalmente, aseguró que la madre del joven, presuntamente asesorada por otro abogado, busca responsabilizar económicamente a la clínica y exigir una indemnización sin sustento legal.

Señaló que incluso la mujer habría pagado 50 mil pesos a otro abogado para trámites ante el Ministerio Público, cantidad que ahora pretende recuperar mediante presión hacia el centro de rehabilitación.