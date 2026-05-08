Salvan a niño de tres años de ser atropellado se atravesaba en el San José

MONCLOVA, COAH.– Lo que pudo terminar en una tragedia sobre el bulevar San José terminó únicamente en un gran susto, luego que elementos de Seguridad Pública rescataran a un pequeño de apenas tres años que caminaba solo y se atravesaba entre los vehículos en movimiento en calles de la colonia Héroes del 47.

Los hechos ocurrieron cerca de las 09:50 horas de este viernes, cuando oficiales municipales realizaban recorridos de vigilancia sobre el cruce del bulevar San José y calle Álamo, donde observaron al menor correr peligrosamente hacia la vialidad, poniendo en riesgo su vida ante el intenso tráfico vehicular.

De inmediato, los uniformados detuvieron la patrulla y descendieron rápidamente para poner al pequeño fuera de peligro, mientras varios automovilistas frenaban para evitar atropellarlo.

En el lugar se acercó una mujer identificada como Alondra Estrada, de 29 años, quien explicó a los oficiales que el menor llevaba varios minutos solo sobre la banqueta y que constantemente intentaba cruzar la calle porque quería ir al parque.

Minutos más tarde arribó angustiada Anahí Cedillo, de 28 años de edad, madre del pequeño y vecina de la colonia Pedregal de San Ángel, quien entre lágrimas agradeció la intervención de los policías.

La mujer explicó que padece severos problemas en la espalda que le dificultan caminar y moverse con rapidez, situación por la que no se percató del momento en que el niño salió del domicilio.

“Gracias por ayudar a mi niño… estoy enferma y no puedo moverme bien, no me di cuenta cuando se salió”, expresó la madre visiblemente afectada por lo ocurrido.

Debido a la situación vulnerable en la que fue encontrado el menor, los oficiales procedieron a trasladarlo a las instalaciones de Seguridad Pública para su valoración médica y ponerlo a disposición de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, quienes realizarán las diligencias correspondientes debido a la omisión de cuidados.

Vecinos del sector reconocieron la rápida reacción de los policías municipales, destacando que una tragedia pudo haberse registrado debido a la cantidad de vehículos que circulan diariamente por el bulevar San José.