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Coahuila

Adultos mayores de Morelos emprenden viaje rumbo a Real de Catorce

Integrantes del Club del Adulto Mayor del DIF disfrutarán de días de convivencia, recreación y nuevas experiencias en San Luis Potosí.

Por Alberto Ibarra Riojas - 02 septiembre, 2026 - 02:13 p.m.
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      MORELOS, COAH.- Con entusiasmo y la expectativa de vivir nuevas experiencias, integrantes del Club del Adulto Mayor del DIF Municipal emprendieron la noche del martes un viaje con destino a Real de Catorce, San Luis Potosí.

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      El recorrido representa para los adultos mayores una oportunidad para salir de la rutina, convivir con sus compañeros y disfrutar de unos días diferentes, además de conocer los atractivos de uno de los destinos turísticos más representativos de aquella entidad.

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      Objetivo del viaje

      La actividad se desarrolla en el marco del Mes del Adulto Mayor y busca brindar a los integrantes del grupo espacios de recreación, convivencia y sano esparcimiento, permitiéndoles compartir experiencias y fortalecer los lazos de amistad.

      Para muchos de los participantes, este tipo de viajes representa una oportunidad para conocer nuevos lugares, compartir anécdotas y disfrutar de momentos agradables junto a sus compañeros, con quienes mantienen una convivencia constante.

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      Detalles del recorrido

      El grupo inició su recorrido durante la noche del martes hacia Real de Catorce, donde se espera que disfruten de sus calles, paisajes y sitios representativos, además de las actividades contempladas durante su estancia.

      La salida generó entusiasmo entre los participantes, quienes comenzaron el viaje con la intención de aprovechar cada momento y regresar a Morelos con nuevas experiencias y buenos recuerdos.

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