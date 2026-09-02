Adultos mayores de Morelos emprenden viaje rumbo a Real de Catorce

MORELOS, COAH.- Con entusiasmo y la expectativa de vivir nuevas experiencias, integrantes del Club del Adulto Mayor del DIF Municipal emprendieron la noche del martes un viaje con destino a Real de Catorce, San Luis Potosí.

El recorrido representa para los adultos mayores una oportunidad para salir de la rutina, convivir con sus compañeros y disfrutar de unos días diferentes, además de conocer los atractivos de uno de los destinos turísticos más representativos de aquella entidad.

Objetivo del viaje

La actividad se desarrolla en el marco del Mes del Adulto Mayor y busca brindar a los integrantes del grupo espacios de recreación, convivencia y sano esparcimiento, permitiéndoles compartir experiencias y fortalecer los lazos de amistad.

Para muchos de los participantes, este tipo de viajes representa una oportunidad para conocer nuevos lugares, compartir anécdotas y disfrutar de momentos agradables junto a sus compañeros, con quienes mantienen una convivencia constante.

Detalles del recorrido

El grupo inició su recorrido durante la noche del martes hacia Real de Catorce, donde se espera que disfruten de sus calles, paisajes y sitios representativos, además de las actividades contempladas durante su estancia.

La salida generó entusiasmo entre los participantes, quienes comenzaron el viaje con la intención de aprovechar cada momento y regresar a Morelos con nuevas experiencias y buenos recuerdos.