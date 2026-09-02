Incendio en lote baldío moviliza a Bomberos en pleno centro de Allende

ALLENDE, COAH.- Un incendio registrado durante la noche del martes en un lote baldío de la zona centro de Allende generó preocupación entre habitantes del sector, debido a que las llamas se encontraban cerca de una vivienda abandonada y varios árboles.

El siniestro fue reportado alrededor de las 21:11 horas en un terreno ubicado sobre la calle Ignacio Martínez 215 Sur, entre Mina y Arteaga, donde el fuego afectaba el área de una construcción que actualmente se encuentra deshabitada.

El incendio se registró en un lote baldío de Allende, cerca de una vivienda deshabitada y árboles.

La presencia de árboles en los alrededores aumentaba el riesgo de que las llamas pudieran extenderse, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de Bomberos para controlar la situación antes de que alcanzara otras áreas.

Tras realizar las labores correspondientes, el fuego fue completamente sofocado. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas ni daños en viviendas cercanas.

Bomberos actuaron rápidamente para evitar que el fuego se extendiera a áreas cercanas.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el incendio. Vecinos del sector señalaron la importancia de mantener bajo vigilancia los terrenos y construcciones abandonadas, debido al riesgo que representan cuando se acumulan basura o material seco.

Vecinos piden vigilancia en terrenos abandonados para prevenir futuros incidentes.