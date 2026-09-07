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Coahuila

Estudiantes de Escuela Emiliano Zapata reciben útiles escolares en Nava, Coah.

El apoyo, otorgado en representación del gobernador Manolo Jiménez, busca respaldar a las familias durante el regreso a clases.

Por Alberto Ibarra Riojas - 07 septiembre, 2026 - 03:14 p.m.
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      NAVA, Coah.- Como parte de las acciones de apoyo a las familias durante el regreso a clases, estudiantes de la Escuela Primaria Emiliano Zapata Urbana recibieron útiles escolares para iniciar el nuevo ciclo con los materiales necesarios para sus actividades académicas.

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      Los apoyos fueron entregados en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, beneficiando a niñas y niños que recientemente retomaron sus actividades escolares después del periodo vacacional.

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      Para las familias, este tipo de apoyos representa un respaldo ante los gastos que cada año implica el regreso a clases, particularmente por la compra de cuadernos, útiles y otros materiales que los estudiantes requieren durante el ciclo escolar.

      Acciones de apoyo a familias en el regreso a clases

      La entrega también busca contribuir a que los alumnos cuenten con mejores condiciones para desarrollar sus actividades académicas y continuar con su formación.

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      Beneficio para estudiantes de la Escuela Primaria Emiliano Zapata

      Durante la jornada se reconoció el esfuerzo de las familias y se deseó a las niñas y niños un buen inicio de clases, con un ciclo escolar lleno de aprendizaje, nuevas experiencias y buenos resultados.

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