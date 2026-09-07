Estudiantes de Escuela Emiliano Zapata reciben útiles escolares en Nava, Coah.

NAVA, Coah.- Como parte de las acciones de apoyo a las familias durante el regreso a clases, estudiantes de la Escuela Primaria Emiliano Zapata Urbana recibieron útiles escolares para iniciar el nuevo ciclo con los materiales necesarios para sus actividades académicas.

Los apoyos fueron entregados en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, beneficiando a niñas y niños que recientemente retomaron sus actividades escolares después del periodo vacacional.

Para las familias, este tipo de apoyos representa un respaldo ante los gastos que cada año implica el regreso a clases, particularmente por la compra de cuadernos, útiles y otros materiales que los estudiantes requieren durante el ciclo escolar.

Acciones de apoyo a familias en el regreso a clases

La entrega también busca contribuir a que los alumnos cuenten con mejores condiciones para desarrollar sus actividades académicas y continuar con su formación.

Beneficio para estudiantes de la Escuela Primaria Emiliano Zapata

Durante la jornada se reconoció el esfuerzo de las familias y se deseó a las niñas y niños un buen inicio de clases, con un ciclo escolar lleno de aprendizaje, nuevas experiencias y buenos resultados.