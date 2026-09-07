Tragedia en Allende: muere una persona tras volcar vehículo RZR

ALLENDE, Coah.- Una persona perdió la vida y dos más resultaron lesionadas luego de la volcadura de un vehículo todo terreno tipo RZR, registrada durante la noche de este domingo sobre la calle Carranza, en su cruce con Mutualismo.

El accidente provocó la movilización de los cuerpos de emergencia, luego de que automovilistas y vecinos del sector solicitaran auxilio al observar la unidad volcada y a sus ocupantes sobre la carpeta asfáltica.

A la llegada de los paramédicos, uno de los tripulantes ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones. Los otros dos ocupantes recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados a un hospital local para continuar con su valoración médica.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con las primeras declaraciones proporcionadas por los sobrevivientes, el vehículo había sido adquirido recientemente y, momentos antes del accidente, se desplazaban por diferentes sectores de la cabecera municipal.

Los mismos testimonios señalan que la unidad circulaba a una velocidad que habría dificultado el control del vehículo; sin embargo, serán las autoridades encargadas de la investigación las que determinen oficialmente cómo ocurrió la volcadura y qué factores estuvieron involucrados.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía Municipal resguardaron el lugar, mientras personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso y realizó los peritajes correspondientes.

La investigación permitirá establecer la identidad de la persona fallecida y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse del accidente.