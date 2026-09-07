Tragedia en Villa Unión: muere menor de 2 años tras ser localizado en una alberca

VILLA UNIÓN, Coah.- Una tragedia se registró la noche de este domingo en Villa Unión, luego de que un menor de 2 años, identificado como Dilan N, fuera localizado dentro de una alberca del centro recreativo Villas de Pancho.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, el pequeño permaneció desaparecido durante aproximadamente 20 minutos antes de ser encontrado. Personas que se encontraban en el lugar intentaron realizar maniobras de reanimación mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

A pesar de los esfuerzos realizados en el sitio, el menor ya no presentaba signos vitales cuando se confirmó su fallecimiento, lo que generó consternación entre las personas que se encontraban en el centro recreativo.

Acciones de la autoridad

Tras el reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar información que permita establecer cómo ocurrieron los hechos.

Posteriormente, el cuerpo del menor fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se llevarían a cabo los procedimientos establecidos, incluida la necropsia de ley, para determinar oficialmente la causa del fallecimiento.

Las autoridades mantienen las investigaciones y serán los peritajes correspondientes los que permitan esclarecer las circunstancias en que ocurrió esta tragedia.