Filtran fotografías de presunto consumo de droga dentro del CBTis 36

MONCLOVA, COAH.- Fotografías que circulan a través de redes sociales encendieron las alertas entre padres de familia y la comunidad estudiantil del CBTis 36, luego de que en ellas presuntamente se observa a un alumno portando el uniforme escolar mientras manipula un polvo blanco y aparentemente lo inhala.

En las imágenes, el joven aparece sentado en una butaca y, frente a él, se observa una sustancia de color blanco sobre la superficie, mientras se inclina hacia ella con el rostro, en una acción que aparenta corresponder al consumo de alguna sustancia.

Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre qué tipo de sustancia aparece en las fotografías, por lo que no puede asegurarse que se trate de cocaína, cristal u otra droga únicamente a partir de las imágenes. La identificación requeriría una prueba o análisis especializado.

Preocupación entre padres de familia

Las fotografías fueron difundidas a través de redes sociales y han generado preocupación entre padres de familia, quienes demandan que las autoridades educativas intervengan, investiguen el origen de las imágenes y determinen si los hechos ocurrieron dentro del plantel o en otro lugar.

La situación adquiere relevancia debido a que el propio reglamento del CBTis 36 establece la prohibición de introducir, consumir o comercializar cualquier tipo de droga en la institución, además de contemplar sanciones disciplinarias para este tipo de conductas.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que comienza a generar inquietud entre padres de familia y la sociedad: ¿qué está pasando en el CBTis 36?

Durante años, la institución ha mantenido una presencia importante en la formación de jóvenes de Monclova; sin embargo, los recientes señalamientos relacionados con posibles conductas de riesgo entre estudiantes obligan a cuestionar qué tan efectivos están siendo los mecanismos de prevención, vigilancia y atención dentro y fuera del plantel.

La preocupación no solamente radica en las fotografías, sino en lo que éstas pudieran representar si se confirma que un estudiante tuvo acceso y consumió alguna sustancia mientras portaba el uniforme escolar.

En agosto de 2025, el propio plantel realizó una charla preventiva dirigida a más de 100 estudiantes para alertarlos sobre los riesgos de las adicciones, incluidos los efectos del cristal, fentanilo y heroína.

Llamado a la intervención de autoridades educativas

Ahora, ante la circulación de estas nuevas imágenes, padres de familia piden que no se minimice el asunto y que las autoridades educativas establezcan qué ocurrió, dónde ocurrió y, sobre todo, qué medidas se implementarán para evitar que el consumo de drogas alcance a los estudiantes.

¿A tal grado ha llegado el deterioro de la imagen de una institución que durante años fue considerada referente en la formación de jóvenes de la región?

Más allá de las fotografías y de lo que pueda determinar una investigación, el llamado de los padres es claro: que las autoridades no esperen a que ocurra una tragedia para intervenir.