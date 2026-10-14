Analy Pérez representará a Morelos en el Rodeo Saltillo

MORELOS, Coahuila - Con la ilusión de demostrar lo aprendido y representar a su municipio, la joven amazona Analy Pérez participará el 14 y 15 de octubre en el Festival Rodeo Saltillo, donde competirá en las pruebas de barriles y polos.

Preparación y Apoyo Familiar

Para las competencias contará con sus caballos Mr. Texas, El Siete y El Maestro, con los que se ha preparado para enfrentar el reto. En este proceso la acompañan sus padres, Abelardo Pérez y Claudia Lafuente, además de su entrenador Garo Hernández, de la Granja Zacatosa.

Detrás de su participación hay horas de práctica, esfuerzo y apoyo familiar, elementos importantes para quienes buscan abrirse camino en las competencias ecuestres. Su presencia en Saltillo también representa una oportunidad para que el talento de la región tenga un espacio en este tipo de encuentros.

Buenas Vibras para la Competencia

Familiares y personas cercanas le han expresado sus buenos deseos para ambas jornadas, en las que buscará dar lo mejor de sí en la pista.