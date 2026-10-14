Ángela obtiene segundo lugar en concurso infantil de canto

Ángela, representante de Nava, obtuvo el segundo lugar en la categoría de canto infantil del concurso "Talentos Vive Libre Sin Drogas", realizado en Saltillo, donde compartió su talento con participantes de otros lugares.

Importancia de las competencias artísticas en la infancia

El resultado reconoce su participación y el esfuerzo de presentarse ante el público para interpretar su repertorio. Para los niños, este tipo de experiencias también representa una oportunidad de ganar confianza y desarrollar sus habilidades artísticas.

Oportunidades para el desarrollo musical de los niños

Su participación pone de relieve la importancia de abrir espacios donde niñas y niños puedan mostrar sus capacidades, convivir con otros jóvenes y encontrar en la música una forma de expresión.