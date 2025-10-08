Donan cabello para elaborar pelucas oncológicas en Nava

NAVA, COAH. – En un ambiente lleno de empatía y solidaridad, ciudadanas de Nava participaron en una significativa jornada de donación de cabello, destinada a la elaboración de pelucas oncológicas. El objetivo: brindar apoyo emocional a mujeres que enfrentan tratamientos contra el cáncer, ayudándolas a fortalecer su ánimo durante el proceso.

Niñas, jóvenes y adultas acudieron con entusiasmo para aportar su granito de arena, ofreciendo una parte de sí mismas como un símbolo de amor y esperanza. Cada mechón donado representa un mensaje de apoyo y fortaleza hacia quienes enfrentan esta difícil lucha con valentía.

La comunidad navense destacó la importancia de unirse en acciones que realmente cambian vidas, recordando que:

"Porque el cabello nace, la esperanza también."

Una muestra poderosa de que la generosidad y la empatía siguen siendo el motor de los buenos corazones.