Celebran Mes de la Discapacidad con "Mañana Mexicana" en Allende

Allende, Coah. – En el marco del Mes de la Discapacidad, se realizó una "Mañana Mexicana" organizada para el grupo de personas con discapacidad, donde los participantes disfrutaron de juegos, música y momentos de convivencia. La actividad tuvo como objetivo crear un espacio de integración y alegría para todos los asistentes.

Durante el evento, los integrantes jugaron lotería, cantaron canciones tradicionales y concluyeron con una comida típica, fortaleciendo los lazos de amistad y colaboración entre los miembros del grupo. Los asistentes destacaron la importancia de estas actividades para fomentar la inclusión y el sentido de comunidad.

Los participantes coincidieron en que momentos como estos les permiten expresar su creatividad, disfrutar del tiempo en compañía y sentirse reconocidos, además de contribuir a un ambiente más inclusivo y cercano en la localidad.