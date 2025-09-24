Manolo Jiménez Salinas lidera eventos policiales en Monclova

El Gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezará este jueves tres eventos significativos: el último pase de lista de seis elementos de la Policía Municipal que se jubilan, la graduación de 46 nuevos cadetes, y el arranque oficial de la Academia Regional de Policías, que reunirá a aspirantes de distintos municipios.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que este triple acto marca un antes y un después en la consolidación de las corporaciones de seguridad, pues además de honrar a quienes concluyen su servicio, se fortalece la plantilla con nuevos elementos y se inicia la formación de más cadetes que permitirán alcanzar las metas fijadas por el Consejo Estatal de Seguridad.

"En primera instancia son seis los que se jubilan, hombres y mujeres que ya dieron su servicio a nuestra corporación y que tendrán su último pase de lista. Es un momento muy emotivo, porque ellos han estado al servicio de nuestra comunidad y ahora inician una nueva etapa en sus vidas", expresó Villarreal Pérez.

Sobre la nueva generación de policías, se recordó que el gobernador aceptó ser padrino de 46 cadetes, quienes tras concluir su capacitación se incorporarán a las policías municipales de Monclova y la región.

Finalmente, el arranque de la Academia Regional de Policías permitirá integrar a alrededor de 45 aspirantes de San Buenaventura, Candela, Castaños, Lamadrid y Nadadores, con el propósito de homologar el número de efectivos en cada corporación y cumplir con los compromisos establecidos en el Consejo Estatal de Seguridad.

"Con la academia regional estaremos cumpliendo la meta de cerrar el año con los números que nos pidieron, además de avanzar en la homologación salarial y profesionalización de nuestros elementos", puntualizó el alcalde.

El ciclo de formación concluirá en diciembre, con lo que se espera fortalecer la presencia policiaca en la región y dar continuidad a las estrategias de seguridad implementadas por el estado y los municipios.