Cateo en Nava deja aseguramiento de cristal y un arma de fuego

NAVA, COAH.– Un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno derivó en el aseguramiento de droga y un arma de fuego durante un cateo realizado en un domicilio de la colonia Independencia.

El operativo fue llevado a cabo por diversas corporaciones de seguridad en la colonia Independencia.

Las acciones se llevaron a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Flores Magón, donde elementos de distintas corporaciones mantuvieron resguardada la zona mientras se desarrollaba la diligencia autorizada por una autoridad judicial.

Durante el cateo, se encontraron dosis de cristal y un revólver en la vivienda inspeccionada.

Durante la inspección fueron localizadas varias dosis de la droga conocida como cristal, así como un arma de fuego tipo revólver, indicios que quedaron bajo resguardo de las autoridades encargadas de la investigación.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades en el caso.

El despliegue de seguridad llamó la atención de vecinos del sector, quienes observaron la movilización de unidades y personal operativo durante varias horas en la zona.

Los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones para determinar posibles responsabilidades y dar seguimiento a la carpeta correspondiente.

Las autoridades no descartaron que las indagatorias permitan obtener más información relacionada con actividades ilícitas en el sector, por lo que las investigaciones continúan en curso.