PRONNIF Cuatro Ciénegas interviene tras agresión de adolescente a su madre

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia intervendrá en el caso del adolescente de 13 años que fue consignado ante el Ministerio Público de Adolescentes por agredir a su madre, en el municipio de Cuatro Ciénegas, luego que le quitara el teléfono celular como medida disciplinaria.

La subprocuradora de la dependencia, Martha Herrera, informó que la institución ya recibió la notificación oficial del caso y en coordinación con la Procuraduría Municipal de Cuatro Ciénegas, se realizará una evaluación del entorno familiar para brindar el acompañamiento necesario.

Explicó que la prioridad es canalizar tanto al menor como a la familia a atención psicológica especializada, con el fin de atender los problemas de conducta que originaron el incidente y fortalecer la dinámica familiar.

Señaló que con frecuencia la dependencia recibe casos de padres que manifiestan sentirse rebasados por los problemas de conducta de sus hijos adolescentes, situación que requiere atención profesional y acompañamiento institucional. En este caso en específico, mencionó que la madre del adolescente manifestó previamente dificultades para controlar la conducta del menor, por lo que se buscará que la familia participe activamente en los programas de apoyo.

Respecto al proceso legal, confirmó que el adolescente ya fue consignado ante el Ministerio Público especializado en Justicia para Adolescentes y será la Fiscalía General del Estado la encargada de determinar las acciones correspondientes dentro del marco legal aplicable a menores de edad.

La intervención de la PRONNIF se enfocará en la atención psicológica y el fortalecimiento familiar, mientras continúan las investigaciones sobre los hechos ocurridos en Cuatro Ciénegas.