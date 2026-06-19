Habitantes de Sabinas exigen agua potable a SIMARC

SABINAS, COAH.- Habitantes de distintos sectores de este municipio se manifestaron la mañana de este viernes en el exterior de las oficinas del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de la Región Carbonífera (SIMARC), exigiendo el suministro de agua potable ante las constantes suspensiones del vital líquido en colonias como Los Manzanos y La Rema.

Los inconformes señalaron que la falta de agua se ha convertido en un problema recurrente que afecta directamente a las familias, sobre todo en esta temporada de calor, cuando más se requiere en los hogares. Con pancartas y consignas, pidieron una solución inmediata a la crisis de abastecimiento.

Acciones de la autoridad

El ingeniero Jesús Enrique Salazar Rodríguez, gerente general de SIMARC, atendió a los manifestantes y explicó que las complicaciones derivan de fallas en el sistema de distribución, lo que ha ocasionado interrupciones en el servicio.

Reconoció que se trabaja en acciones para rehabilitar las líneas de conducción y mejorar la presión en las redes.

Durante la protesta, las familias solicitaron que se suspenda el cobro del servicio mientras no se garantice el suministro regular, argumentando que no es justo pagar por un recurso que no llega a sus domicilios. "Queremos agua, no recibos", expresaron algunos de los asistentes.

Impacto en la comunidad

La exigencia ciudadana refleja el malestar creciente en Sabinas por la falta de agua potable, un problema que se ha intensificado y que pone en evidencia la necesidad de soluciones estructurales para garantizar el acceso al recurso más indispensable.