Terrible tragedia: Muere joven jornalero en rancho de Zaragoza

ZARAGOZA, COAH.– Un joven jornalero de 22 años perdió la vida mientras realizaba labores agrícolas en un rancho ubicado sobre el camino al ejido La Maroma, en un caso que es investigado como un posible golpe de calor.

La víctima fue identificada como Domingo Sánchez González, originario de Ocosingo, Chiapas, quien se encontraba trabajando bajo las elevadas temperaturas registradas en la región cuando comenzó a presentar malestares físicos.

Compañeros de trabajo intentaron auxiliarlo de inmediato y buscaron trasladarlo para que recibiera atención médica; sin embargo, al ser revisado por paramédicos, ya no contaba con signos vitales.

El fallecimiento ha generado preocupación entre trabajadores del campo, quienes diariamente realizan largas jornadas expuestos al intenso calor característico de esta zona del norte de Coahuila, donde las temperaturas suelen superar los 40 grados centígrados durante la temporada de verano.

Acciones de la autoridad

Mientras se realizan las investigaciones para determinar de manera oficial las causas de la muerte, el caso vuelve a poner de manifiesto los riesgos que enfrentan miles de jornaleros que desarrollan sus actividades al aire libre bajo condiciones climáticas extremas.

Las autoridades correspondientes llevarán a cabo las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y confirmar si el deceso estuvo relacionado con un golpe de calor derivado de las altas temperaturas.