Reúnen a atletas escolares de los Cinco Manantiales en eliminatoria regional en Villa Unión
Estudiantes de diferentes planteles compiten en atletismo para avanzar en la Olimpiada Estatal.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
VILLA UNIÓN, Coahuila - Estudiantes de distintos planteles educativos de los Cinco Manantiales se reunieron en Villa Unión para participar en la eliminatoria de atletismo, correspondiente a la etapa de sector de la Olimpiada Estatal del Deporte Escolar 2026-2027.
Participación de los Estudiantes
Durante la competencia, niñas, niños y jóvenes participaron en distintas pruebas de atletismo, donde demostraron sus habilidades y preparación con el objetivo de conseguir su pase a las siguientes etapas.
La jornada reunió a deportistas, docentes y entrenadores de distintos municipios de la región, quienes acompañaron a los participantes durante el desarrollo de las actividades.
Fomento de la Convivencia Deportiva
Además de la competencia, el encuentro propició la convivencia entre estudiantes de diferentes comunidades educativas y promovió la práctica deportiva entre las nuevas generaciones.