VILLA UNIÓN, Coahuila - Estudiantes de distintos planteles educativos de los Cinco Manantiales se reunieron en Villa Unión para participar en la eliminatoria de atletismo, correspondiente a la etapa de sector de la Olimpiada Estatal del Deporte Escolar 2026-2027.

Participación de los Estudiantes

Durante la competencia, niñas, niños y jóvenes participaron en distintas pruebas de atletismo, donde demostraron sus habilidades y preparación con el objetivo de conseguir su pase a las siguientes etapas.

La jornada reunió a deportistas, docentes y entrenadores de distintos municipios de la región, quienes acompañaron a los participantes durante el desarrollo de las actividades.

Fomento de la Convivencia Deportiva

Además de la competencia, el encuentro propició la convivencia entre estudiantes de diferentes comunidades educativas y promovió la práctica deportiva entre las nuevas generaciones.