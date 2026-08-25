Fumigan colonia Dos de Agosto para combatir presencia de mosquitos

NAVA, COAH. — Una jornada de fumigación se llevó a cabo en la colonia Dos de Agosto como parte de las acciones preventivas para disminuir la presencia de mosquitos en distintos sectores de Nava.

Los trabajos buscan reducir la cantidad de estos insectos y prevenir posibles enfermedades, especialmente durante esta temporada, cuando las condiciones de humedad y temperatura pueden favorecer su reproducción.

Acciones de la autoridad para combatir mosquitos en Nava

Durante la jornada, se pidió a las familias mantener abiertas las ventanas mientras las unidades realizan el recorrido de fumigación. De acuerdo con la información proporcionada, el producto utilizado no representa un riesgo para las personas ni para las mascotas.

Detalles sobre la jornada de fumigación en la colonia Dos de Agosto

Para los habitantes, este tipo de acciones representan una medida preventiva importante. Sin embargo, también se recomienda mantener patios y espacios exteriores libres de recipientes donde pueda acumularse agua, ya que estos lugares pueden convertirse en puntos de reproducción de mosquitos.