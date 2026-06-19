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Coahuila

Retiran árboles caídos tras tormenta en Villa Unión

Personal de Ecología trabaja en la limpieza de vialidades y espacios públicos afectados por las lluvias registradas esta semana.

Por Alberto Ibarra Riojas - 19 junio, 2026 - 04:01 p.m.
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      VILLA UNIÓN, COAH.– Personal del Departamento de Ecología realizó labores de retiro de árboles y ramas que fueron derribados por la fuerte tormenta registrada el pasado lunes en este municipio, atendiendo reportes emitidos por vecinos de diferentes sectores.

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      Las acciones se concentraron en la limpieza de vialidades, accesos a colonias y zonas habitacionales, donde los árboles caídos representaban un riesgo para la población, además de obstaculizar el paso vehicular y peatonal.

      Los trabajos tuvieron como objetivo principal prevenir accidentes y restablecer la seguridad en los espacios públicos, luego de las afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias en la región.

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      Acciones de la autoridad

      Autoridades municipales informaron que las labores de limpieza y retiro de escombros continuarán en los próximos días, con el fin de atender todos los puntos afectados y mantener en condiciones seguras las áreas comunes.

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      Riesgo por árboles caídos

      Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo derivada de las condiciones climáticas, para que pueda ser atendida de manera oportuna por las dependencias correspondientes.

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