Retiran árboles caídos tras tormenta en Villa Unión

VILLA UNIÓN, COAH.– Personal del Departamento de Ecología realizó labores de retiro de árboles y ramas que fueron derribados por la fuerte tormenta registrada el pasado lunes en este municipio, atendiendo reportes emitidos por vecinos de diferentes sectores.

Las acciones se concentraron en la limpieza de vialidades, accesos a colonias y zonas habitacionales, donde los árboles caídos representaban un riesgo para la población, además de obstaculizar el paso vehicular y peatonal.

Los trabajos tuvieron como objetivo principal prevenir accidentes y restablecer la seguridad en los espacios públicos, luego de las afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias en la región.

Acciones de la autoridad

Autoridades municipales informaron que las labores de limpieza y retiro de escombros continuarán en los próximos días, con el fin de atender todos los puntos afectados y mantener en condiciones seguras las áreas comunes.

Riesgo por árboles caídos

Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo derivada de las condiciones climáticas, para que pueda ser atendida de manera oportuna por las dependencias correspondientes.