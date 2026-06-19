Olor a muerte en el Centro era basura en descomposición

MONCLOVA, COAH.- Lo que por varios minutos hizo pensar a vecinos de la Zona Centro que se encontraban ante un hallazgo macabro, terminó siendo únicamente una acumulación de basura en avanzado estado de descomposición que desprendía un fuerte hedor, provocando la movilización de elementos de la Policía Municipal la tarde de este viernes.

Los hechos se registraron alrededor de las 12:30 horas sobre la calle Benito Juárez, cerca del cruce con Ocampo, donde habitantes del sector reportaron a las autoridades un insoportable olor que emanaba de un predio abandonado.

De acuerdo con los reportes, varios vecinos observaron unas bolsas negras abandonadas dentro del terreno y, debido al intenso olor a putrefacción que salía de ellas, temieron que pudiera tratarse de algo más grave, por lo que solicitaron la presencia de las corporaciones de seguridad.

Ante la naturaleza del reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron rápidamente al lugar para verificar la situación y descartar cualquier riesgo.

Acciones de la autoridad

Tras una inspección minuciosa, los oficiales localizaron las bolsas señaladas por los habitantes y confirmaron que contenían únicamente desechos acumulados que ya se encontraban en avanzado estado de descomposición, lo que originaba el desagradable olor que se percibía a varios metros de distancia.

Las autoridades descartaron la presencia de restos humanos o animales muertos, situación que devolvió la tranquilidad a los vecinos, quienes permanecían preocupados por la posibilidad de un hallazgo de mayores dimensiones.

Recomendaciones a los vecinos

Finalmente, los oficiales recomendaron a los habitantes evitar utilizar predios abandonados como tiraderos clandestinos, ya que este tipo de prácticas además de generar malos olores, representan un foco de contaminación y pueden provocar falsas alarmas que movilizan innecesariamente a los cuerpos de seguridad.