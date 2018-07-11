Avances importantes lleva obra de introducción de drenaje

Morelos, Coah.- Contando con el apoyo del Gobierno del Estado, se lleva a cabo una importante obra de introducción de drenaje, sobre la calle Aldama entre Terán y Jiménez, en la zona centro de este municipio.

La alcaldesa Virginia Gabriela Zertuche Flores, supervisó el avance de la obra, al tiempo que expresó su agradecimiento al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, por los apoyos que destina al municipio de Morelos.

“Gracias al envío de recurso que hizo nuestro gobernador, es posible la realización de esta obra en respuesta a las demandas de los propios vecinos; hoy en día estamos dando solución a esta problemática”, resaltó la primera munícipe.

Asimismo, la alcaldesa de Morelos doña Vicky Zertuche, pidió disculpas a la ciudadanía, por las molestias que se originan durante la realización de esta obra de drenaje, que vendrá a significar un gran beneficio para los habitantes del sector.