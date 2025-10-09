"Che" Cardona pone en alto a Villa Unión en Mundial de Béisbol de Veteranos

VILLA UNIÓN, COAH. – El beisbolista villunense José Dolores "Che" Cardona enorgullece a su tierra al participar en el Mundial de Béisbol de Veteranos, que se realiza en Phoenix, Arizona, donde forma parte del equipo Oilers como pitcher.

Vecinos, familiares y amigos han expresado su orgullo por este logro, destacando su talento, disciplina y pasión por el deporte, cualidades que lo han acompañado durante gran parte de su vida.

Su participación en este torneo internacional representa no solo un reconocimiento a su trayectoria, sino también una inspiración para las nuevas generaciones de deportistas de Villa Unión que sueñan con alcanzar grandes metas.

Desde su municipio natal, la comunidad celebra su esfuerzo y dedicación, deseándole el mayor de los éxitos en esta gran experiencia deportiva.