Coahuila

"Che" Cardona pone en alto a Villa Unión en Mundial de Béisbol de Veteranos

El pitcher villunense destaca en Phoenix, Arizona, como parte del equipo Oilers; su trayectoria inspira a las nuevas generaciones.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 09 octubre, 2025 - 10:06 a.m.
VILLA UNIÓN, COAH. – El beisbolista villunense José Dolores "Che" Cardona enorgullece a su tierra al participar en el Mundial de Béisbol de Veteranos, que se realiza en Phoenix, Arizona, donde forma parte del equipo Oilers como pitcher.

Vecinos, familiares y amigos han expresado su orgullo por este logro, destacando su talento, disciplina y pasión por el deporte, cualidades que lo han acompañado durante gran parte de su vida.

Su participación en este torneo internacional representa no solo un reconocimiento a su trayectoria, sino también una inspiración para las nuevas generaciones de deportistas de Villa Unión que sueñan con alcanzar grandes metas.

Desde su municipio natal, la comunidad celebra su esfuerzo y dedicación, deseándole el mayor de los éxitos en esta gran experiencia deportiva.

